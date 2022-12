Il giornalista di Sportitalia palpato da una ragazza in diretta: «Mi ha toccato il c…» – Il video

Il giornalista sportivo Tancredi Palmieri, inviato di Sportitalia in Qatar per i Mondiali 2022, ha detto in diretta che una ragazza gli ha toccato il posteriore. Nel filmato si vede che durante il dibattito tra l’inviato e lo studio una ragazza passa alle spalle di Palmieri. Subito dopo lui si gira e la chiama. Poi dice in inglese che la ragazza gli ha toccato il sedere e lei, che intanto è arrivata davanti alla telecamera, scoppia a ridere. «Mi ha appena toccato il culo, what’s your name?», dice Tancredi ridendo. Lei risponde chiedendo che lingua stia parlando il giornalista e poi dice che in Qatar è pieno di italiani. Arriva a quel punto un’altra ragazza che abbraccia il giornalista e le due dicono di venire dal Regno Unito e dalla Nuova Zelanda. In studio intanto ricordano il caso di Greta Beccaglia, inviata di Toscana Tv che in un contesto completamente differente – quello di una molestia – ha subito lo stesso trattamento.

