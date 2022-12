Dal grafico sul tetto al contante alle polemiche su Balenciaga: i fact-check della settimana

Riportiamo in questa speciale galleria la sintesi dei fact-check più interessanti della settimana. Sono ritornati alcuni ormai prevedibili cavalli di battaglia del complottismo online, come le accuse di nazismo rivolte ai rifugiati ucraine o a quelli di satanismo destinate ai potenti del mondo (in questo caso, alla presidente della BCE, Christine Lagarde). Ad essi, si sono aggiunte voci infondate su episodi più attuali, come i Mondiali di calcio che si stanno disputando in Qatar o lo scandalo che ha travolto la maison di moda Balenciaga, scandalizzando il web. E ancora: abbiamo verificato alcuni numeri citati dalla premier Giorgia Meloni relativamente al tetto del contante, il presunto simbolo delle proteste in Iran e, ancora una volta, la presunta efficacia delle cure alternativa per la Covid-19.

Hai dubbi su una notizia, una fotografia o sulle dichiarazioni di un politico? Inviaci la tua segnalazione: