Qatar 2022, l’Inghilterra di Southgate fuori dai Mondiali. La Francia vola in semifinale contro il Marocco

È la Francia l’ultima semifinalista di questi Mondiali in Qatar 2022. I Bleus di Deschamps, dopo aver battuto l’Inghilterra 2 a 1, sfideranno in semifinale il Marocco mercoledì 14 dicembre alle 20, dopo che quest’oggi Ziyech e compagni hanno battuto il Portogallo 1 a 0. L’altra semifinale, in programma per martedì 13 alle 20, vedrà invece contrapporsi l’Argentina e la Croazia. A sbloccare la situazione al 17′ del primo tempo il destro da fuori area a calciato a 108 km/h di Aurélien Tchouaméni, su assist di Antoine Griezmann. A riaccendere le speranze nel secondo tempo è stato il rigore di Harry Kane, che ha spiazzato il collega del Tottenham e portiere della nazionale francese, Hugo Lloris, portando i Tre Leoni al pareggio. Ma al 78′ i campioni del mondo in carica sono tornati all’attacco grazie a un cross di Griezmann dalla fascia sinistra, che ha permesso all’attaccante del Milan Olivier Giroud di colpire di testa e andare in rete, portando avanti i francesi sul 2 a 1. All’84’ si è creata una nuova opportunità per gli inglesi, grazie al rigore assegnato loro dopo il fallo del francese Theo Hernandez su Mason Mount. Ma dal dischetto Kane non ha avuto fortuna, facendo finire la palla in curva. E dopo 100 minuti di gioco, inclusi i minuti di recupero finale, i campioni del mondo in carica hanno ribaltano i precedenti, sempre nella fase a gironi, in cui avevano trionfato sempre gli inglesi: 2-0 nel 1966 e 3-1 nel 1982.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: