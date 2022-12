Il sogno del Marocco continua: eliminato il Portogallo di Cristiano Ronaldo, Ziyech e compagni sono in semifinale

La squadra africana non smette di stupire. Dopo aver eliminato ai rigori la Spagna, il Marocco si è liberato anche del Portogallo, riuscendo ad annullare le sfuriate di Cristiano Ronaldo – entrato dalla panchina – e difendendo l’1-0 per tutto il secondo tempo. È la prima volta che una nazionale africana va oltre i quarti di finale della Coppa del Mondo. In semifinale il Marocco affronterà la vincente del quarto di finale tra Inghilterra e Francia. Sul finire del primo tempo, En-Nesyri ha portato in vantaggio l’11 marocchino e l’ingresso in campo di CR7 non ha cambiato il risultato finale, con il portiere Bounou che – dopo l’otitma prestazione contro la Spagna – è riuscito a difendere il risultato. Le decine di migliaia di tifosi del Marocco esultano e festeggiano la storica qualificazione alle semifinali, osannando i giocatori che ballano sotto la curva.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: