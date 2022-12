Portogallo eliminato, Georgina consola Cristiano Ronaldo: «Oggi il tuo amico allenatore ha scelto male»

Non ha mandato giù l’eliminazione del Portogallo dai Mondiali in Qatar. Ma soprattutto, non ha accettato l’esclusione di Cristiano Ronaldo dall’undici titolare contro il Marocco ai quarti di finale. Georgina Rodríguez, compagna e madre di due figlie del campione portoghese, non ha nascosto tutta l’amarezza per la scelta del ct Santos, e su Instagram ha pubblicato un messaggio con cui consola il suo compagno, uscito in lacrime dal campo. ««Oggi il tuo amico e allenatore ha deciso male – scrive Georgina in una story, riferendosi al tecnico Fernando Santos – quell’amico per il quale hai speso tante parole di ammirazione e hai tanto rispetto. Lo stesso amico che, mettendoti in campo, ha visto come tutto è cambiato, ma ormai era troppo tardi». Cr7 è entrato in campo nel secondo tempo, quando la sua nazionale era già in svantaggio, e non è riuscito a cambiare il punteggio, rimasto sull’1-0 fino alla fine. «Non puoi sottovalutare il miglior giocatore del mondo e l’arma più potente che hai, così come non puoi difendere qualcuno che non se lo merita – continua Rodríguez – la vita ci dà lezioni: oggi non abbiamo perso, oggi abbiamo imparato qualcosa». Dopo la sconfitta, Santos ha allontanato almeno momentaneamente l’ipotesi delle sue dimissioni. «Fallimento? Non penso che sia la parola giusta, ma sicuramente avremmo voluto e potuto fare meglio», ha detto alla fine della partita, «quando torneremo in Portogallo – ha evidenziato – discuteremo con calma e analizzeremo tutto gli aspetti».

