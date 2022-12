Qatar 2022, Cristiano Ronaldo chiude in lacrime il suo ultimo mondiale dopo la sconfitta con il Marocco – Il video

Il campione portoghese, entrato nel secondo tempo, non è riuscito a trascinare i suoi compagni in semifinale

Amara sconfitta per il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che lascia in lacrime l’Al-Thumama di Doha e dice addio al Mondiale in Qatar. Il suo ingresso in campo nel secondo tempo non è riuscito a cambiare il risultato della partita, nei Quarti di finale del Portogallo contro il Marocco, che ha visto la sorprendente vittoria della squadra africana. Mentre decine di migliaia di tifosi dei Leoni dell’Atlante esultano riempivano di grida e festeggiamenti lo stadio Al-Thumama, celebrando la storica qualificazione alle semifinali, il 37enne fuoriclasse usciva in lacrime, al termine di quella che probabilmente è stata la sua ultima partita mondiale.

