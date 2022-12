Roma, salgono a quattro le vittime dell’agguato di Fidene: morta la donna ferita gravemente

Salgono a quattro le vittime dell’agguato di domenica scorsa a Roma alla riunione di condominio in un bar di Fidene. È morta infatti nelle scorse ore Fabiana De Angelis, una delle donne colpite da Claudio Campiti nella sparatoria. De Angelis era ricoverata in condizioni gravissime in ospedale, dove restano tuttora altri due feriti, Bruna Martelli e Silvio Paganini. «Gli accertamenti diagnostici effettuati in queste ore hanno evidenziato un quadro clinico irreversibile», ha fatto sapere dando notizia del decesso la direzione sanitaria dell’ospedale Sant’Andrea, dove De Angelis era ricoverata.

Foto: ANSA – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri depone un mazzo di fiori nei pressi del bar di Via Monte Giberto in ricordo delle vittime della sparatoria – Roma, 13 dicembre 2022.

