«Schlein e Bonaccini, nuova svolta stessi nemici», la scritta sul muro del circolo Pd della Bolognina

«Tieni duro come farò io» scrive il governatore dell’Emilia-Romagna all’avversaria per la segreteria dem dopo le minacce apparse al circolo alla periferia di Bologna

Una scritta contro Elly Schlein e Stefano Bonaccini è comparsa questa mattina 15 dicembre su un muro del circolo della Bolognina, lo stesso dove tre giorni fa l’europarlamentare dem aveva rifatto la tessera del partito dopo l’annuncio di volersi candidare alla segreteria. «Schlein e Bonaccini. Nuova svolta stessi nemici» recita la scritta, con accanto il simbolo della falce e martello, apparsa sul muro appena accanto al circolo, un punto che sarebbe coperto anche da telecamere di sorveglianza. L’eurodeputata Pd è già sotto protezione da parte della Questura di Bologna, dopo l’attentato subito dalla sorella Susanna, diplomatica dell’ambasciata italiana ad Atene. «A Elly dico di tenere duro e continuare a battersi per quello in cui crede e per fare la differenza. Io farò altrettanto», ha scritto in un post il governatore dell’Emilia-Romagna, Bonaccini, avversario di Schlein alla segreteria dem. «Alle militanti e ai militanti del Circolo Bolognina – continua il post di Bonaccini – dico che sono con voi (e che contribuirò alle spese per ripulire). A chi ha scritto il messaggio dico che servono idee e non gesti vandalici».

