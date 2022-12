Giorgia Meloni sul Qatargate: «Uno scenario dai contorni devastanti, si faccia piena luce»

Uno scenario dai contorni devastanti. Su cui è necessario fare piena luce. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine del Consiglio Europeo commenta così le ipotesi di reato nell’inchiesta Qatargate della procura belga. «Lo scenario è oggettivamente preoccupante, le notizie che escono raccontano qualcosa che non avremmo mai immaginato. Credo che di fronte a vicende di questo tipo conti molto la reazione, che deve essere ferma e decisa. Si deve andare fino in fondo e non si devono fare sconti. Ne va della credibilità dell’Unione, delle nostre nazioni», ha detto Meloni. «Probabilmente se ne parlerà anche oggi. Noi chiederemo che sia fatta piena luce su quello che sta accadendo, perché i contorni sono abbastanza devastanti», ha aggiunto. La premier ha anche parlato del summit, sostenendo che si aspetta «passi avanti» sulla questione energetica. «Questo è un Consiglio Ue in cui noi siamo chiamati a confermare il nostro sostegno sulla vicenda della guerra di aggressione contro l’Ucraina – ha detto Meloni -. Ma questo significa anche di essere in grado di dare risposte efficaci al domino di conseguenze che il conflitto comporta. Credo che questo consiglio Ue abbia le carte in regola per fare dei passi avanti, chiaramente l’Italia porta la sua posizione, contribuirà al dibattito, cercherà soluzioni comuni che siano efficaci».

