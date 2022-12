Macron rivendica la scelta di assistere alla semifinale dei Mondiali nonostante il Qatargate: «Seguo sempre la nazionale»

Nonostante lo scandalo che ha travolto il Qatar, presunto responsabile di manovre di corruzione per tirare dalla propria parte alcuni membri del Parlamento europeo, il Paese del Golfo non ha perso tutti i suoi sostenitori tra i leader occidentali. Uno di questi sembra essere il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, che ieri si è recato nel Paese per assistere alla semifinale dei Mondiali di calcio tra Francia e Marocco. «Sono andato quattro anni fa a seguire la Francia in Russia e ora sono di ritorno dal Qatar. Io seguo la Francia e direi che i francesi fanno altrettanto. C’è stato molto dibattito negli ultimi giorni sul boicottaggio, ma amiamo la nostra nazionale, siamo fieri di lei, vogliamo che vinca e la seguiremo fino alla fine», ha detto Macron. Il capo dell’Eliseo è stato ospitato nella tribuna d’onore dell’Al Bayt Stadium di Al Khor, e ha condiviso sui suoi canali social il video in cui intona l’inno nazionale assieme ai tifosi francesi presenti e ai giocatori in campo. Oggi, secondo quanto riporta Afp, ha rivendicato la sua scelta di visitare il Qatar per sostenere la squadra francese della Coppa del Mondo. Mentre la polizia belga continua a indagare sulle presunte tangenti che il Paese del Golfo avrebbe pagato ai politici europei. Per il momento sono state arrestate quattro persone, tra cui l’ex eurodeputato socialdemocratico Antonio Panzeri e l’ex vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili.

