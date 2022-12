Qatar 2022, «Applaude anche Sarkozy», ma è Macron. La gaffe dei commentatori della Rai dopo il 2-0 dei Bleus contro il Marocco – Il video

Errare è umano, rettificare e scusarsi è da professionisti. Durante la semifinale tra Francia e Marocco dei Mondiali in Qatar 2022, che ha visto i Bleus battere gli avversari per 2 a 0, i telecronisti della Rai sono incappati in un piccolo lapsus. Mentre sullo schermo scorrevano le immagini dei giocatori francesi esultanti per il secondo gol, l’ex calciatore e commentatore del match Antonio Di Gennaro, preso dalla foga racconta: «La deviazione fa sì che la palla arrivi a Kolo Muani che accompagna benissimo l’azione. Applaude anche Sarkozy… Oh, scusate, Macron!». Subito dopo, il collega Alberto Rimedio è intervenuto con un pizzico di ironia: «Abbiamo sbagliato presidente!». Malgrado la rapidissima correzione e le scuse dei due giornalisti, il nome dell’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è subito salito tra le tendenze su Twitter, con gli utenti che non hanno del tutto perdonato il lapsus ai due telecronisti sull’inquilino dell’Eliseo Emmanuel Macron. Ma c’è stato anche chi l’ha presa alla leggera, ironizzando ancora: «Ma non era Chirac? O forse de Gaulle!». Errori che capitano. L’importante è saperci riderci su, ove possibile.

