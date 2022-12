Qatar 2022, Blues sconfitti in finale dall’Argentina: Macron scende in campo per consolare Mbappé

«I Blues ci hanno fatto sognare». Si congratula con i suoi e si complimenta con gli avversari Emmanuel Macron, al termine della finale dei Mondiali 2022 che ha visto trionfare ai rigori l’Argentina contro la nazionale francese di Deschamps. Volato in Qatar per assistere alla semifinale di mercoledì scorso, tra polemiche e rivendicazioni, il presidente francese è stato ospitato oggi, domenica 18 dicembre, nella tribuna d’onore dello stadio di Lusail e dagli spalti, sui social e infine in campo, ha continuato a sostenere i Bleus. Dopo l’ultimo rigore, che ha sancito la vittoria degli argentini, Macron è sceso in campo per consolare il giocatore francese la squadra e in particolare Kylian Mbappé, che nella finale di oggi si è caricato la Francia sulle spalle realizzando tre gol, utili a portare il match fino ai rigori ma non alla vittoria finale.

Boccone amaro, dunque, anche per Macron che prima del fischio d’inizio aveva mandato un messaggio al presidente dell’Argentina, Alberto Fernández, ricordandogli «Tutta l’amicizia» nei confronti del Paese sudamericano. «Ma in anticipo, – ha scritto – mi dispiace per questo pomeriggio. Allez les Bleus!». Tempestiva la risposta (ironica) di Fernández che sempre con un tweet aveva sottolineato il suo «grande affetto» per il presidente francese. Poi la battuta: «Ti auguro il meglio per il futuro. Tranne questa domenica. L’Argentina è il mio meraviglioso paese, ed è l’America Latina! Forza il blu e il bianco!». Non è la prima volta che Emmanuel Macron utilizza questo format con i capi di Stato e di governo delle nazioni che si sono sfidate in campo per la Coppa del Mondo. Nel quarto di finale tra Francia e Inghilterra, il presidente francese aveva infatti punzecchiato il premier britannico: «Caro Rishi Sunak, non vedo l’ora inizi la partita di stasera: se vinceranno Les Blues (e lo faranno!) farete il tifo per noi in semifinale?». Stesso format, ma finale diverso: in quella occasione, infatti, i Blues di Deschamps avevano battuto l’Inghilterra per 0 a 2. Anche la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen a inizio partita aveva mandato un messaggio di incoraggiamento alla nazionale francese e, in particolare, a Macron. «Il mio cuore va a te e alla squadra francese oggi. Tutti i miei migliori auguri per la Coppa del Mondo! Forza Blues!». Ma nulla da fare, questa sera è l’Argentina ad alzare la sua terza coppa del mondo, nell’ultima partita in un Mondiale per Messi.

