Macron scrive a Sunak prima di Francia-Inghilterra: «Se vi battiamo, tifate per noi in semifinale?». La replica: «Sarete voi a farlo»

Il quarto di finale tra Francia e Inghilterra è iniziato prima che le squadre scendessero in campo. È stato il presidente francese a Emmanuel Macron a punzecchiare il premier britannico: «Caro Rishi Sunak, non vedo l’ora inizi la partita di stasera: se vinceranno Les Blues (e lo faranno!) farete il tifo per noi in semifinale?». Le due nazionali si scontrano infatti ai quarti di finale dei mondiali del Qatar dopo aver superato Polonia e Senegal. Sunak non ha raccolto la provocazione di Macron ed è stato al gioco, rispondendogli a tono: «Spero proprio di non doverlo fare. Ma abbiamo un accordo: non vedo l’ora di vederti sostenere i Tre Leoni nel prossimo turno». Fuori dal campo quindi la partita tra i due politici si è svolta all’insegna del fair play.

