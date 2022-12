La famiglia Bocelli in concerto su TikTok, il live sul Monte Bianco – Il video

La famiglia Bocelli ha organizzato un concerto in vista di Natale dal punto più alto d’Italia, a 3.466 metri di altezza sul Monte Bianco. E l’ha mandato in onda su TikTok. Oggi, 15 dicembre, la pagina ufficiale del noto cantante ha avviato una live alle 18.00. Assieme a lui, ci sono i figli Andrea, Matteo e Virginia Bocelli che si esibiscono con alcuni brani contenuti nel loro album A Family Christmas. Parlando dell’esibizione, la famiglia aveva dichiarato: «Questa è la location più bella e impegnativa in cui ci siamo mai esibiti. Dire che farà freddo è un eufemismo, ma non potevamo perdere questa incredibile opportunità di cantare insieme in cima alle Alpi italiane. Sarà un’esperienza unica e, anche con il vento che ci sferzava il viso, siamo certi che sentiremo il calore e la magia del periodo natalizio». Andrea Bocelli è arrivato sulla piattaforma nel 2021, dove condivide momenti dietro le quinte delle sue esibizioni, e ha già raggiunto oltre 300mila follower.

