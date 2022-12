Qatar 2022, la Cnn: «La Fifa ha detto no al videomessaggio di Zelensky alla finale»

A 48 ore dall’atto finale della Coppa del Mondo, l’attesissima finale tra Francia e Argentina in programma domenica 18 dicembre, non tutti i preparativi sono ancora ultimati. Specialmente sul piano istituzionale. In vista dell’evento, sportivo e non solo, che si prevede vedranno milioni di persone in tutto il mondo, il governo di Kiev ha proposto alla Fifa di trasmettere un video-messaggio «di pace» del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ma l’organo di governo del calcio mondiale – secondo quanto riporta la Cnn – avrebbe declinato la proposta. Una risposta che avrebbe sorpreso Kiev: «Pensavamo che la Fifa volesse usare la sua piattaforma per il bene comune», ha commentato al sito della tv americana una fonte del governo ucraino. L’interlocuzione tra esso e la Fifa, comunque, sarebbe ancora in corso.

