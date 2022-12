Roma, l’autista dell’Atac ferma il bus e aggredisce un automobilista: «Te sfonno!». Sospeso senza stipendio – Il video

«Te sfonno, io te sfonno». Con queste (ed altre) minacce un autista dell’Atac in servizio sulla linea 64 è sceso dal mezzo, interrompendo la corsa davanti agli sguardi attoniti dei passeggeri. Tra loro, molti turisti, considerando che la tratta del bus fermato collega Termini a San Pietro. Nei video che hanno ripreso la scena e hanno iniziato a circolare sui social, sembra che si rivolga a un altro uomo presente sul posto. Il motivo, non è chiaro, ma l’azienda ha definito l’episodio come un «diverbio per questioni di viabilità». Il conducente, assicurano, è già stato individuato e sospeso «da funzioni e stipendio». Questo perché, a causa delle imprecazioni urlate mentre una folla di gente provava a contenerlo, «si è reso responsabile di comportamenti del tutto inaccettabili per un operatore del servizio pubblico». Che in quanto tale, tra l’altro, per regolamento non potrebbe scendere dal mezzo mentre è in servizio. La segnalazione sarebbe partita nel primo pomeriggio, e avrebbe trovato conferma non solo nelle immagini diffuse via social ma anche nelle telecamere presenti sul posto.

