Morto l’attore Lando Buzzanca

È deceduto a Roma Lando Buzzanca. Ricoverato da qualche tempo al Policlinico Gemelli (ricovero che era stato oggetto di una dura polemica tra il figlio e la compagna), aveva 87 anni. Solo poche settimane fa, l’attore era stato dimesso dall’ospedale per essere trasferito in un centro di riabilitazione. Sono diversi mesi che lo stato di salute di Buzzanca è al centro delle cronache. Era stato portato in una Rsa dopo che era già stato ricoverato per 40 giorni al Santo Spirito a causa di una caduta avvenuta nell’aprile dell’anno scorso. Ma in questa Rsa, secondo il suo medico curante Fulvio Tomaselli e la sua compagna, avrebbe avuto il declino. «Rannicchiato in un letto scheletrico, sfinito e drammaticamente lucido», così Tomaselli aveva descritto lo stato di salute dell’attore puntando il dito contro la struttura curante.

Le polemiche sul ricovero

«Le amorevoli cure dichiarate nel ricovero in Rsa dal 27 dicembre dell’anno scorso, hanno travolto un uomo, che un anno fa camminava e parlava, nella tragica ombra di sé stesso, sempre rannicchiato in un letto, scheletrico, sfinito e drammaticamente lucido», aveva denunciato il suo medico lo scorso 24 novembre. A seguito di questa narrazione, il figlio Massimiliano aveva dichiarato l’intenzione di voler denunciare Tomaselli e la compagna di Buzzanca «per tutelare il padre e la sua privacy». Poi, il 29 novembre il figlio aveva dichiarato che il padre si trovava in condizioni stazionarie. Era tornato a mangiare e a riprendere i chili persi. Ma non era molto cosciente: non riconosceva più il figlio. Massimiliano aveva anche preso in considerazione di fare un esposto contro la negligenza della Rsa, ma non poteva farlo perché a prendere le decisioni per l’attore era il suo amministratore di sostegno.

Vita e carriera di Buzzanca

Nato nel 1935 a Palermo, Lando Buzzanca è stato un attore e un cantante. Ha compiuto i suoi studi in Sicilia per poi trasferirsi a Roma a 17 anni dove ha iniziato a frequentare corsi di recitazione all’Accademia di Sharoff, di cui poi divenne presidente onorario. Poi ha esordito in teatro e, successivamente, nel cinema. Al centro della commedia all’italiana degli anni ’60 e ’70, ottenne un grande successo tra il pubblico soprattuto con Il merlo maschio del 1971, diretto da Pasquale Festa Campanile. Spesso ha vestito i panni dello stereotipo dell’italiano meridionale medio, furbetto e provinciale. Rimase attivo sugli schermi degli italiani fino agli anni 2000, con la serie Il restauratore e poi nel 2016 con la partecipazione a Ballando con le stelle. In più occasioni denunciò di essere stato boicottato da produttori e registi di sinistra per via delle sue simpatie a destra.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: