Sci, Elena Curtoni seconda nel superG a St. Moritz: l’azzurra resta leader in classifica. Quinta Sofia Goggia

È il decimo podio in carriera per l’azzurra, finita dietro l’americana Shiffrtin

Elena Curtoni chiude in seconda posizione nel superG di Coppa del mondo a St. Moritz sulla pista Corviglia, che l’azzurra ha sempre preferito. Si tratta per lei del decimo podio individuale conquistato con un tempo di 1’13”74”’, dopo la vittoria della discesa di venerdì scorso. Da ormai due gare, Curtoni indossa il pettorale rosso da leader del superG con 120 punti. Torna a vincere nella disciplina l’americana Mikaela Shiffrtin con 1’13”62”’, al settantasettesimo successo in carriera. Terza la francese Romane Mirandoli, mentre Sofia Goggia ha chiuso in quinta posizione, nonostante la mano fratturata. La Coppa del mondo femminile si fermerà per la pausa natalizia e ripartirà dalla tappa austriaca di Semmering, vicino Vienna, con due gigante e uno speciale dal 27 al 29 dicembre. Il recupero di Soelden, gara sospesa a inizio stagione per maltempo, sarà recuperata al primo gigante.

Foto: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT | Elena Curtoni in azione nel superG di Coppa del Mondo a St.Moritz

