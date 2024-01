Sofia Goggia vince la discesa libera di Altenmarkt, le lacrime dell’azzurra. Terza Nicol Delago

Archiviata la prova negativa di ieri in SuperG, Sofia Goggia vince nella discesa libera di Altenmarkt-Zauchensee in 1.46.47. L’azzurra commossa conquista il ventiquattresimo successo in carriera, affiancandosi a Federica Brignone tra le azzurre più vincenti della storia. «Ho fatto una gara solida – ha commentato Goggia – anche se un po’ di vento mi ha condizionato in quota». Sul podio l’altra azzurra Nicol Delago, con il quarto podio in carriera. Seconda l’austriaca Stephanie Venier. Grande delusione invece per Federica Brignone, nonostante sia stata la più veloce nell’unica prova cronometrata. «Ne ho combinate di tutti i colori» ha ammesso dopo aver chiuso in quattordicesima posizione.

