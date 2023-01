Sofia Goggia trionfa nella discesa libera di Cortina: è l’azzurra più vincente di sempre (con Brignone)

L’atleta azzurra Sofia Goggia si aggiudica la discesa libera di Cortina, nella Coppa del Mondo femminile di sci, conquistando così il quarto successo stagionale e il ventunesimo in carriera. Il tempo che permette alla campionessa bergamasca di anticipare tutte è 1’33″47. Seconda una ritrovata slovena Ilka Stuhec in 1’33″60, distante 13 centesimi dalla Goggia, mentre a completare il podio e arrivare terza è la tedesca Kira Weidle in 1’33″83. Ottavo posto invece per l’azzurra Elena Curtoni in 1’34″19 , dodicesimo per Laura Pirovano con un tempo di 1’34″48 e infine diciottesime ex aequo in 1’35″59 per Nicol Delago e Federica Brignone. La gara è stata brevemente interrotta per la brutta caduta dopo un lungo salto della svizzera Corinne Suter, oro olimpico e rivale di Sofia Goggia in coppa del mondo: l’atleta elvetica è tornata però da sola al traguardo senza danni apparenti.

