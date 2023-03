Sci, Sofia Goggia vince la quarta coppa del mondo in discesa libera

L’atleta azzurra Sofia Goggia ha collezionato un nuovo trionfo, vincendo la sua quarta coppa del mondo di discesa e la terza consecutiva della sua carriera, dopo quelle del 2018, 2021 e 2022. Il successo della campionessa bergamasca è divenuto certezza prima ancora di calcare la pista della discesa norvegese di Kvitfijell, dopo che la slovena Ilka Stuhec, sua unica potenziale rivale, si era piazzata momentaneamente terza, non riuscendo dunque a raggiungere un numero di punti sufficiente a poter superare Sofia, in vantaggio per 179 punti. Secondo quanto riporta La Stampa, il quarto successo di Goggia le permette di eguagliare nella classifica di tutti i tempi la svizzera Michela Figini e la tedesca Katja Seizinger. Davanti a lei solo le austriache Renate Goetschl (5) e Annemarie Moser-Proell (7), e l’americana Lindsey Vonn (8).

