Mondiali di sci, Sofia Goggia vince la libera e cita Costanzo: «Ho fatto una discesa con i baffi». Brignone seconda

Nell’unica prova fatta era caduta alla quinta porta. Ma in gara è stata un’altra storia per Sofia Goggia. Nella discesa libera dei mondiali di sci recuperata oggi a Crans Montana in Svizzera, la campionessa olimpica bergamasca è arrivata prima e non può nascondere la soddisfazione. «Come direbbe qualcuno scomparso recentemente, ho fatto una discesa con i baffi» ha dichiarato a gara terminata citando Maurizio Costanzo, morto venerdì all’età di 84 anni. Dietro di lei un’altra italiana Federica Brignone, reduce da un mondiale stellare e oggi a 15 centesimi secondo dal suo primo successo nella specialità. Sul gradino più basso del podio la francese Laure Gauché. Per Goggia è il quarto successo mondiale, anche se a Meribel ha faticato. «Per me non sono state giornate facili. Non solo per la lunga attesa, non facile da gestire – ha detto ai microfoni di Rai Sport Goggia – ma anche perché nell’unica prova, con condizioni di fondo completamente diverse da quelle di oggi, sono caduta dopo sole cinque porte». Goggia si è poi congratulata con Brignone, con lei protagonista di una doppietta sotto la neve copiosa: «Sapevo che su questa pista molto tecnica e con questo fondo diventato duro per il freddo, una che che avrebbe potuto battermi sarebbe stata proprio Federica. Ma sono riuscita però a fare un po’ meglio di lei l’ultimo tratto prima del traguardo».

