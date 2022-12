Fedez a sorpresa sul palco dei Maneskin: lo show a Las Vegas – Il video

Chiusi i battenti della 16esima edizione di X Factor, che ha visto la vittoria de I Santi Francesi, Fedez è volato negli Stati Uniti assieme all’amico Luis Sal. Da diversi giorni il rapper milanese si trova negli States, ma, per ora, non ha raccontato ai suoi follower il motivo del viaggio. E nelle scorse ore Fedez è salito sul palco durante lo show dei Maneskin all’Hammerstein Ballroom al Manhattan Center di Las Vegas, unendosi a Damiano, Victoria, Ethan e Thomas e suonando con loro alcuni brani in scaletta, davanti a centinaia di fan in visibilio. Nelle Stories, Fedez ha pubblicato anche qualche estratto dal backstage del concerto, tra foto con la band e un breve scambio con Damiano David, in cui i due ricordano che la loro ultima foto assieme risaliva a Sanremo 2021, l’anno in cui la band romana vinse il Festival e da quel momento in poi sarebbe iniziata la loro scalata verso il successo mondiale. Durante l’edizione 2021 del Festival, proprio dietro ai Maneskin, si classificarono al secondo posto Fedez e Francesca Michielin. Ma l’incontro tra la band e il rapper non appare del tutto casuale. Sono infatti in molti a pensare che la band romana e il rapper starebbero “covando” qualche sorpresa, presumibilmente per le date milanesi del tour dei Maneskin del prossimo marzo al Forum di Assago.

Video in copertina: Instagram / Fedez

