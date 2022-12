I funerali di Mihajlovic a Roma: la bara arriva in chiesa, centinaia di persone davanti a Santa Maria degli Angeli – Il video

Centinaia di persone si sono radunate davanti alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica a Roma in vista dei funerali di Sinisa Mihajlovic previsti per oggi 19 dicembre alle 11. Il feretro di Mihajlovic è arrivato in chiesa. Sono presenti i familiari del calciatore, tra cui la moglie Arianna e i figli. All’arrivo della bara sono partiti gli applausi. Sono arrivate le prime corone di fiori tra cui quelle degli Ultras Lazio, della Famiglia Inzaghi, di Fifa, della Uefa e di alcune squadre di club dove il calciatore serbo – morto il 16 dicembre dopo una forma acuta di leucemia – ha militato: Sampdoria, Bologna, Milan, Lazio e Roma. Intanto, dalle 7 di questa mattina sono stati applicati divieti di sosta in piazza della Repubblica, compresa la postazione dei taxi, in via Vittorio Emanuele Orlando, via Einaudi, via delle Terme di Diocleziano. Ieri, 18 dicembre, centinaia di tifosi si sono radunati al Campidoglio per la camera ardente.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: