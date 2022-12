Il lanciatore europeo Vega-C si perde nello spazio dopo il decollo: «La missione è fallita» – Il video

Il lanciatore leggero europeo Vega-C, che avrebbe dovuto effettuare il suo primo volo commerciale, è andato perso poco dopo il decollo da Kourou. Aveva due satelliti Airbus a bordo. «La missione è persa», ha dichiarato il capo di Arianespace Stephane Israel dal centro spaziale di Kourou, nella Guyana francese secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Afp.

Dieci minuti dopo il decollo, alle 22.47 ora locale (02.47 ora di Parigi), la traiettoria del lanciatore ha deviato da quella programmata. Da quel momento la telemetria ha smesso di arrivare alla sala di controllo del centro spaziale. Vega-C doveva mettere in orbita due satelliti per l’osservazione della Terra costruiti da Airbus, Pléiades Neo 5 e 6. Inizialmente previsto per il 24 novembre, il volo era stato rinviato di un mese. La causa è stata un elemento di lancio difettoso.

Video da: Chris Bergin – Twitter

