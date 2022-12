Qatargate, l’avvocato di Kaili: «È innocente, vogliamo il braccialetto elettronico»

Attesa in serata la decisione sulla richiesta di scarcerazione. In un verbale della ex vicepresidente del Pe i nomi di alcuni parlamentari del Partito democratico: Cozzolino, Moretti e Benifei (non indagati)

È terminata l’udienza al piano interrato del Palais de Justice di Bruxelles. Si attende la decisione sulla custodia cautelare di Eva Kaili: il giudice sta valutando se trattenere o meno in carcere la politica greca. L’ex vicepresidente del Parlamento europeo, da alcune settimane, è detenuta nell’istituto penitenziario di Haren, nell’estrema periferia della capitale belga: è coinvolta nello scandalo ribattezzato Qatargate. Il team legale che supporta Kaili ha chiesto alle autorità giudiziarie di sottoporre l’assistita a regime di sorveglianza elettronica. Intanto, secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, in una delle testimonianze rilasciate dalla greca sarebbero stati citati, non si sa a che titolo, i nomi di alcuni eurodeputati del Partito democratico: Brando Benifei, Andrea Cozzolino e Alessandra Moretti. Prima dell’inizio dell’udienza, l’avvocato della politica greca, Michalis Dimitrakopoulos, aveva ribadito ai cronisti che la sua assistita «non è mai stata corrotta». Il legale, circondato da decine di giornalisti che lo hanno scortato fino all’ingresso del tribunale, aveva detto di «sperare nella scarcerazione – poiché Kaili – non è né una sospetta fuggitiva né può manomettere le prove dell’indagine». Con la stampa, in prima mattinata, si era anche giustificato per la scarsità di informazioni condivise con i giornalisti: «Dovete sapere che c’è il segreto istruttorio e non posso dirvi di più». I giornalisti, accalcandosi intorno all’avvocato, hanno rischiato di ferirsi: vicino agli ingressi del tribunale le autorità hanno disposto l’installazione dei cavalli di Frisia, con tanto di filo spinato e filo a lamette. Queste soluzioni, che in Italia sottostanno a una normativa più rigida, sono invece correntemente usate a Bruxelles a fini di ordine pubblico.

