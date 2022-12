No! La Banca Centrale Argentina non ha intenzione di stampare banconote da 1000 pesos con la faccia di Messi

Dopo la clamorosa vittoria ai Mondiali 2022 dell’Argentina capitanata da Lionel Messi, i riflettori del pianeta si sono puntati sul campione: tra record battuti, feste all’aeroporto e i paragoni con Maradona, il giocatore non è però riuscito a sfuggire alla disinformazione. Il caso che lo riguarda ha origine in uno scherzo di una testata argentina, presa però sul serio da diversi utenti social e testate internazionali.

Per chi ha fretta:

Circola sui social la notizia secondo cui la Banca Centrale Argentina starebbe pensando di festeggiare la vittoria ai Mondiali della nazionale Albiceleste producendo banconote da 1000 Pesos con il volto di Messi.

L’idea in realtà nasce sotto forma di scherzo, ma è stata presa seriamente e diffusa da molti utenti e testate.

Le autorità argentine hanno smentito che un’idea del genere sia mai stata presa seriamente in considerazione.

Analisi

La Banca Centrale Argentina «starebbe pensando di onorare la stella della nazionale Albiceleste mettendolo letteralmente sula banconota da 1000 Pesos»? Questa è la teoria che ha iniziato a circolare sui social, rilanciata anche da pagine molto seguite e da testate riconosciute come la Gazzetta dello Sport.

La fonte dichiarata per questo scoop è «il quotidiano argentino El Financero». La testata – in realtà messicana – lo scorso 19 dicembre, prima della finale della nazionale argentina ai Mondiali del 2022 in Qatar, ha infatti pubblicato un articolo in cui si legge: «Prima della finale di domenica scorsa, le autorità della Banca centrale della Repubblica dell’Argentina (l’equivalente albiceleste di Banxico), ha analizzato le opzioni per celebrare un ipotetico titolo mondiale». Successivamente, hanno sostenuto che una delle idee era quella di mettere l’immagine di Messi sulla banconota da mille pesos. Questa informazione ha iniziato a circolare sui social network, dove diversi utenti hanno preso per vero quanto pubblicato dai media messicani.

Ma nello stesso pezzo veniva specificato che l’idea era «nata per scherzo», nonostante «i direttori più entusiasti, come Lisandro Cleri, fervente sostenitore del Boca Juniors, ed Eduardo Hecker, seguace dell’Independiente, si sono trovati d’accordo che una banconota con questo disegno avrebbe risvegliato lo spirito “colleccionista” degli argentini». Non sembrerebbe esserci mai stata, dunque, l’intenzione di valutare seriamente la proposta.

A scanso d’equivoci, i colleghi di Chequeado hanno contattato la Banca Centrale della Repubblica Argentina, la quale ha assicurato loro di non avere informazioni su un provvedimento di questo tipo. Secondo Bloomberg Línea, inoltre, la Casa de la Moneda ha accolto con stupore la notizia che circolava sui social, smentendo i presunti lavori in corso per produrre una banconota con il volto del campione del mondo.

La moneta realmente stampata per i Mondiali

Curiosamente, tuttavia, il 30 novembre 2021 la Banca Centrale della Repubblica Argentina ha annunciato l’emissione di una moneta commemorativa in occasione dei Mondiali in Qatar. Si tratta di una moneta d’argento, che in un lato raffigura «l’allegoria del punto di partenza del pallone, prima che intraprenda il suo viaggio e realizzi il sogno del gol, a fianco di una scritta che recita “REPÚBLICA ARGENTINA”». Nell’altro, è inciso il numero 5 sopra quella che sembra una rete, sopra alla scritta “PESOS” e sotto alla targa “FIFA WORLD CUP QATAR 2022”. In esergo l’anno di conio, “2021”.

Conclusioni

La notizia della banconota da mille pesos con il volto di Leo Messi dopo la vittoria ai mondiali nasce come uno scherzo, ma è stata presa sul serio da diversi utenti e testate. Le autorità argentine hanno negato che una simile proposta sia mai stata seriamente presa in considerazione.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: