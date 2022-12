Venezia, morti due 25enni in un’incidente prima dell’alba: ferito il conducente e una ragazza

Due 25enni sono morti a Mestre nel Veneziano dopo che l’auto su cui erano a bordo si è schiantata contro un muro. Feriti il conducente e una ragazza, trasferiti entrambi in ospedale. Inutili i soccorsi dei viili del fuoco, che erano riusciti a estrarre vivo uno dei ragazzi più gravi, morto subito dopo l’intervento degli operatori sanitari. L’altra vittima invece sarebbe morta sul colpo. L’incidente è avvenuto all’alba, quando l’auto con a bordo i ragazzi passava all’altezza del sovrappasso pedonale di via della Libertà a Mestre, ma il conducente avrebbe perso il controllo dei veicolo finendo contro il muro. Secondo una prima ricostruzione, l’auto viaggiava da Venezia in direzione Mestre, quando lungo un rettilineo ha improvvisamente sbandato a destra, lato su cui si trovavano le due vittime.

