Il regalo di Natale del Telescopio Webb: un album di immagini dell’Universo come non si era mai visto – Foto e video

Dopo trent’anni di progettazione, un anno fa veniva lanciato nello spazio dopo trent’anni di progettazione, oggi il James Webb Space Telescope è in grado di regalare al mondo immagini dell’Universo mai viste prima. Un regalo sotto l’albero che migliaia di appassionati si godono, sfogliando le foto straordinarie che dopo i primissimi scatti a colori dello scorso luglio, si sono succedute di mese in mese, regalando per Natale un album spaziale da togliere il fiato. James Webb è un telescopio a infrarossi capace di vedere il cielo a lunghezze d’onda della luce che vanno oltre ciò che i nostri occhi sono in grado di discernere. Gli astronomi continuano a usare le sue diverse fotocamere per esplorare regioni del cosmo, dalle grandi torri di gas e polvere alle cavità piene di stelle, zone che per essere esplorate insieme richiederebbero anni e anni di viaggio.

Le immagini

A settembre scorso gli scatti di Webb avevano immortalato il «gigante di ghiaccio», Nettuno e i suoi anelli. Ancora prima la “Nebulosa Tarantola” a 161 mila anni luce dalla Terra è stata fotografata da Webb, permettendo agli scienziati di osservare l’interno di una nube di polvere e gas, i luoghi dove si formano le stelle. Dopo la messa in posa Giove, Webb ha catturato la Galassia Fantasma M794, una spirale di sistemi solari posizionata proprio di fronte alla Terra nella costellazione dei Pesci. Uno strumento eccezionale che oggi compie un anno e che in poco tempo è riuscito a regalare contenuti preziosissimi alla scienza. Il 2022 per la Nasa è stato un anno più che impegnativo: dalla missione Artemis sulla Luna con lo scopo di riportare l’uomo sul satellite naturale tanto ambìto, allo svelamento dell’Universo grazie al telescopio Webb e ancora alla sperimentazione della difesa dagli asteroidi.

NASA/Nebulosa Tarantola

NASA/Eagle Nebula

NASA/ Galassia Fantasma

NASA/ Cavità gassosa Carena

NASA/Orione

