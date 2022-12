Un fan di Bolsonaro arrestato a Brasilia per aver piazzato una bomba in un camion cisterna all’aeroporto

George Washington de Oliveira Sousa è stato arrestato sabato 24 dicembre per aver piazzato una bomba in un camion carico di carburante vicino all’aeroporto di Brasilia. L’uomo, sostenitore dell’ex presidente Jair Bolsonaro, è accusato di aver usato gli esplosivi per creare caos a una settimana dall’insediamento del neo presidente Luis Inacio Lula da Silva. La cerimonia di insediamento dovrebbe svolgersi nella capitale brasiliana il primo gennaio. Secondo le prime informazioni ad avvisare la polizia è stato il camionista del mezzo-cisterna. Un tentativo di attivazione del dispositivo è fallito. «I gravi fatti accaduti ieri a Brasilia dimostrano che i campi dei cosiddetti ‘patrioti‘ sono diventati incubatori di terroristi», ha twittato Flavio Dino, prossimo ministro della Giustizia nel governo Lula.

