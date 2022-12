Neve e gelo negli Usa, sale a 64 il bilancio dei morti. La speranza della governatrice di New York: «Qualcosa inizia a migliorare» – I video

Il bilancio delle vittime della tempesta che sta colpendo gli Stati Uniti sale a 64. Lo riferisce Msnbc specificando che la zona più colpita resta ancora quella di Buffalo, nello stato di New York, dove i morti sono stati almeno 28. Migliaia di persone sono ancora senza elettricità: nella città ancora 4mila case sono senza energia e riscaldamento. Nel frattempo, il servizio meteo locale ha avvisato la cittadinanza che continuerà a scendere ancora neve. Gli Stati che hanno riportato vittime a causa del ciclone sono anche Colorado, Illinois, Kansas, Kentucky, Michigan, Missouri, Nebraska, New York, Ohio, Oklahoma, Tennessee e Wisconsin. Gran parte dei morti sono stati trovati intrappolati nelle loro auto, in casa o sotto cumuli di neve. Altri sono deceduti a causa dei ritardi nei soccorsi, ostacolati dalla tempesta. In questi giorni sono stati molti i disagi anche sul fronte dei trasporti, sia per quanto riguarda i voli che i treni. La governatrice dello stato di New York, Kathy Hochul, apre uno spiraglio di luce. «Oggi stiamo riaprendo le principali autostrade in tutto lo stato occidentale. Questo è il segnale che siamo a una svolta di questa tempesta», ha scritto sul suo account Twitter. Attualmente, nonostante la situazione stia lentamente migliorando, in molte regioni gli spostamenti restano ancora difficili a causa del ghiaccio e della neve abbondante. Intanto, gruppi di volontari in numerose contee si sono organizzati per pulire le strade e permettere ai residenti di raggiungere supermercati e negozi.

