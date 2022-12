Fuga dal Beccaria, si consegna spontaneamente il quinto evaso. Due ancora i fuggitivi

Si è presentato spontaneamente in Questura uno dei 7 ragazzi evasi dal carcere minorile Beccaria di Milano nel giorno di Natale: è il quinto a essere rintracciato, due ancora i fuggitivi. Si tratta di un ragazzo di 19 anni, che si è presentato in via Fatebenefratelli dove è stato arrestato per evasione dai poliziotti della Squadra Mobile. L’autorità giudiziaria ha disposto il giudizio per direttissima. Quattro dei sette minori si sono costituiti o sono stati rintracciati dalla polizia penitenziaria e sono tornati in carcere nei giorni scorsi. Uno di loro, un 18enne, davanti al giudice che ha convalidato l’arresto per evasione, aveva detto di esser fuggito per andare in una comunità terapeutica. L’ultimo a essere individuato – martedì 27 dicembre – era stato un 17enne marocchino, a seguito della segnalazione di un cittadino. I carabinieri di Sesto San Giovanni lo avevano identificato in Piazza Marinai d’Italia.

