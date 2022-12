La giornalista Marialuisa Jacobelli: «Vi racconto il mio ex diventato stalker. Pensava che lo tradissi con Mbappé»

Marialuisa Jacobelli, 30 anni, è una giornalista sportiva con oltre 2 milioni di followers sulla sua pagina Instagram. A gennaio 2022 ha rotto una relazione con l’imprenditore monegasco Francesco Angelini. A giugno lui viene arrestato per atti persecutori nei confronti della donna. Il 21 dicembre il giudice dell’udienza preliminare lo condanna a 2 anni e quattro mesi e sancisce anche un risarcimento danni nei confronti di Jacobelli. Lei oggi racconta al Corriere della Sera la sua esperienza: «Il 2 gennaio a Montecarlo fu molto violento con me, mi mise le mani addosso. Aveva l’irrazionale convinzione che avessi una storia con il calciatore Mbappé. Lì chiamai subito la mia amica Christine, il mio faro, sapeva tutto di noi dal primo giorno. È stata lei a calmarmi e a tranquillizzarmi in più di un’occasione. Lui poi si scusò moltissimo, disse che non sapeva cosa gli fosse successo, mi chiese di dargli un’altra possibilità».

Marialuisa, che è figlia del giornalista sportivo Xavier, racconta che dopo una foto pubblicata su Instagram il suo stalker cominciò a darle della prostituta. Da lì è partita la denuncia: «Ormai soffrivo di attacchi di panico, ero seguita da uno psicologo che vedo tuttora, avevo paura di uscire di casa e paura di trovarmelo dentro casa all’improvviso, come se potesse succedere qualcosa di irrimediabile. Ho dovuto traslocare. Mi è rimasto l’istinto di guardarmi a destra e a sinistra per strada». Successivamente ha scoperto che l’imprenditore aveva molestato anche un’altra donna: «Ora lui sta seguendo un percorso psichiatrico di recupero. Spero lo aiuti a capire la gravità di ciò che ha fatto».

