Ginnastica, due tecnici dell’Accademia di Desio indagati per le presunte vessazioni sulle atlete

La Procura di Monza ha iscritto nel registro degli indagati due tecnici dell’Accademia internazionale di ginnastica ritmica di Desio per presunti comportamenti vessatori e abusi psicologici nei confronti di alcune giovani atlete, tutte minorenni all’epoca dei fatti. Lo ha reso noto il Procuratore della Repubblica di Monza Claudio Gittardi. Le indagini, partite dalle testimonianze delle ginnaste, sono orientate ad accertare imposizioni relative al consumo di cibi e bevande, controlli vessatori del peso corporeo e altre presunte umiliazioni subite dalle atlete. Già lo scorso 14 novembre, dopo le denunce di diverse giovani atlete riportate dai media, la Procura aveva sentito due ex ginnaste dell’Accademia di Desio. In quell’occasione, secondo quanto riporta l’agenzia Ansa, le ragazze avrebbero confermato la versione già riferita a diversi quotidiani, scendendo in dettagli. Avrebbero raccontato il contesto nel quale gli abusi si sarebbero verificati, in particolar modo le umiliazioni per il loro aspetto fisico e un controllo esasperato del peso, la durata e reiterazione nel tempo degli abusi e il profilo di chi li commetteva.

