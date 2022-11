Ginnastica, la direttrice dell’Accademia di Desio su Whatsapp: «Le ragazze che denunciano sono state manipolate. Non parlate con la stampa»

La direttrice tecnica dell’Accademia di Desio Emanuela Maccarani ha inviato un messaggio Whatsapp alle colleghe della Federazione in cui sostiene che le ragazze che hanno denunciato violenze siano state manipolate. E chiede alle allenatrici di non parlare con i giornalisti. Maccarani si riferisce alle «due ginnaste» Anna Basta e Nina Corradini. E sostiene che lo scandalo della ginnastica la colpa sia da attribuirsi alla «società civile, alla responsabilità genitoriale e all’attività scolastica di base che non forma e non prepara i nostri ragazzi alla vita». Maccarani era stata difesa da Giovanni Malagò, presidente del Coni, che aveva detto che nello sport un po’ di rigore era necessario. Ma Malagò si era anche scusato per le violenze.

Dagli audio di Maccarani riportati oggi da Repubblica invece sembra che le colpe siano da trovare altrove: «Credo che siano vittime degli abusi di alcuni adulti o comunque di persone anche specializzate nelle varie materie che in questo momento stanno vicino a loro», dice. E ancora: «La richiesta è quella di allertare tutte le vostre allenatrici e i vostri tecnici che ora verranno assediati sicuramente nei piccoli paesi e cittadine da intervistatori e da giornalai che non faranno altro che estrapolare piccole espressioni verbali o piccole testimonianze da altre testimonianze che vanno più in profondo. Per quanto riguarda il vertice della federazione e la mia posizione di responsabile della squadra azzurra non ci sarà dubbio che verrà tutto chiarito».

Poi l’autodifesa: «Io sono una bella persona, leale e inattaccabile, non per i titoli che ho ma proprio per ciò che sono. Ed è per questo motivo che la mia tranquillità è fortificata dalla realtà. Sono trent’anni che sono alla guida di tutto questo e se sono ancora qui è proprio perché non è mai uscita una menzogna o una bugia dalla mia bocca. Questo adesso mi darà la lucidità per ricostruire ogni passaggio, perché quando si raccontano le cose distorte poi è difficile potersi ricordare di tutto. Invece quando i fatti sono chiari, la ricostruzione è più semplice. Grazie di tutto il supporto di quasi tutte le persone tra di voi che non dimenticherò».

