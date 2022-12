Spazzacorrotti, ok del governo all’OdG del Terzo Polo: cambia di nuovo la prescrizione?

Il centrodestra converge sull’iniziativa centrista per cancellare la riforma-Bonafede. «Ora il ministro Nordio segua quest’atto di indirizzo», dice il primo firmatario Enrico Costa

Il governo Meloni ha dato parere favorevole a un ordine del giorno del Terzo Polo sulla prescrizione che propone di cancellare la riforma Bonafede, ovvero la cosiddetta Spazzacorrotti, tra le riforme-bandiera spinte all’approvazione nella scorsa legislatura dal Movimento 5 Stelle. «Si tratta – commenta il primo firmatario, il deputato Enrico Costa – di un grande risultato niente affatto scontato. Dimostra che le nostre idee sui temi della giustizia rappresentano un punto di riferimento. Nel nostro programma è scritto chiaro e tondo “ripristino della prescrizione sostanziale” ed è quello che abbiamo previsto nell’Odg. Siamo certi che il ministro Nordio darà attuazione a questo importante atto di indirizzo». Il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto in un’intervista al Giornale ha chiarito le intenzioni dell’esecutivo: «L’istituto della prescrizione, così come scritto oggi, mescola temi sostanziali a profili processuali. Per coerenza di sistema va, a mio avviso, ripristinata la matrice sostanziale. Serve una riflessione attenta, valutando la proposta sul punto della commissione Lattanzi, correttamente tesa a garantire la ragionevole durata del processo».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: