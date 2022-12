Allarme aereo in tutta l’Ucraina: «100 missili in arrivo dalla Russia»

Allarme aereo in tutte le regioni dell’Ucraina. Secondo il governatore della città meridionale di Mykolaiv Vitaliy Kim 13 aerei dell’aviazione russa e 2 navi portamissili nel Mar Nero sono entrati in azione. Un missile è stato segnalato in arrivo sulla città nordorientale di Sumy. Altri missili sono entrati nello spazio aereo ucraino. L’allerta è stata annunciata a Kiev, Cherson, Mykolaiv e nella regione occidentale di Zhytomyr. Il consigliere presidenziale Oleksiy Arestovych ha scritto su Facebook che «oltre 100 missili» stavano arrivando in diverse ondate. L’amministrazione militare di Kiev ha avvisato i cittadini su Telegram che la difesa antiaerea sta funzionando. Il governatore di Zhytomyr Vitaliy Bunechko ha dichiarato che razzi russi stanno piovendo sulla regione.L’amministrazione militare di Kryvyi Rih riferisce che i missili arrivano da navi nel Mar Nero.

