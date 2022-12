Il Cristo Redentore si illumina con i colori della bandiera brasiliana per omaggiare Pelé – Il video

La statua del Cristo Redentore di Rio de Janeiro si è illuminata con i colori della bandiera brasiliana per omaggiare Pelé. Per la morte del leggendario campione il presidente Jair Bolsonaro ha proclamato tre giorni di lutto nazionale. La veglia funebre per Edson Arantes do Nascimento si terrà lunedì 2 gennaio. I funerali avranno luogo il giorno dopo, martedì 3 gennaio, a Santos, la città del sud est del Brasile dove Pelé giocò per quasi tutta la sua carriera. Per la veglia sarà aperto lo stadio Urbano Caldeira, meglio conosciuto come Vila Belmiro, «lì dove Pelè ha incantato il mondo», come annunciato dal club. Il feretro di Pelé sarà poi portato in un corteo funebre per le vie della città, prima di celebrare una cerimonia religiosa in forma privata.

