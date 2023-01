Iran, blitz alla festa di Capodanno dei calciatori di Teheran: arrestati per l’alcol e la presenza di donne

Avrebbero partecipato a una festa di Capodanno con uomini e donne alcuni calciatori ed ex tesserati di una nota squadra di Teheran che sono stati arrestati la notte scorsa a Damavand, vicino alla capitale iraniana. Secondo quanto riporta l’agenzia iraniana Tasnim, i giocatori avrebbero inoltre «consumato drink alcolici», tanto che alcuni di loro sarebbero stati trovati ubriachi. La denuncia sarebbe partita da alcuni vicini che hanno sentito gli schiamazzi e hanno segnalato la festa alla polizia, che è intervenuta in virtù del fatto che in Iran è severamente vietato organizzare e partecipare a feste miste tra uomini e donne, oltre che il consumo di alcolici, sin dalla Rivoluzione islamica del 1979.

