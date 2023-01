L’attacco di Harry: «Rivoglio mio padre e mio fratello: ma loro non vogliono far pace» – Il video

«Certo, vorrei riavere indietro mio padre e mio fratello». Nelle interviste del principe Harry alla tv americana Cbs e alla britannica Itv, in onda il prossimo 8 gennaio, il duca di Sussex torna sul delicato rapporto con la famiglia reale inglese, e in particolare con il padre re Carlo III e il fratello maggiore William. Harry parla di «tradimento» nei suoi confronti, portato avanti con una serie di dichiarazioni ufficiose e di rivelazioni che in questi anni sono state date in pasto ai media. Mai confermate certo, ma è lo stesso Harry a sottolineare come quello sia il vero pensiero della corona inglese. «Non hanno nessuna intenzione di riconciliarsi con me», afferma sicuro in uno dei due estratti usciti prima della messa in onda. «Ogni volta che ho cercato di avere un contatto diretto e privato» con loro, per spiegare le sue intenzioni di lasciare Londra per trasferirsi in California, «sono uscite informazioni per danneggiare me e mia moglie». Le due interviste verranno trasmesse due giorni prima dell’uscita di Spare – Il minore, l’autobiografia in cui Harry racconta la sua scelta di allontanarsi dalla casa reale insieme alla moglie Meghan Markle.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: