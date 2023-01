Il mistero della caserma russa nel Donetsk: «Colpita con gli Himars, centinaia di morti». Ma i comandi tacciono – Il video

L’Ucraina ha bombardato a Capodanno la città di Makiivka e altre zone nella regione di Donetsk. Un quartiere militare è stato colpito e molte persone sono rimaste uccise. L’amministrazione filorussa ha detto domenica che almeno 25 razzi sono stati lanciati durante la notte di Capodanno. L’agenzia di stampa Tass ha scritto che secondo alcuni funzionari locali almeno 15 persone sono rimaste ferite nella cittadina, che è anche un importante centro di produzione di carbone. Il bombardamento, scrive l’agenzia Reuters, sarebbe stato effettuato con i razzi Himars (High Mobility Artillery Rocket System) ma non è stato possibile verificare in modo indipendente l’informazione. Nel report quotidiano del primo gennaio il ministero della Difesa russo ha affermato di aver distrutto sette razzi Himars.

Daniil Bezsonov, funzionario filorusso della regione di Donetsk, ha parlato di un colpo in una scuola che fungeva da alloggio per il personale militare. Christo Gozev di Bellingcat ha mostrato su Twitter le immagini della scuola prima e dopo il bombardamento. Secondo il media d’opposizione bielorusso Nexta alcuni blogger russo hanno parlato di centinaia di vittime a Makiivka. In alcuni messaggi circolati su Telegram e ripresi su Twitter i blogger accusano l’esercito russo di aver lasciato fare una carneficina gli ucraini lasciando i soldati sotto i missili. Himars è un sistema di artiglieria lanciarazzi ad alta mobilità. Ovvero delle camionette sulle quali è montato un lanciarazzi in grado di sparare i missili ad una distanza di 70-80 kilometri, più del doppio (20-25 km) di quelli russi.

