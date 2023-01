Giornata shock per Musk: Tesla perde 47 miliardi di valore. Gli investitori furiosi: «Elon smetta di giocare con Twitter»

Altra botta di mercato per Elon Musk: la sua Tesla sta bruciando in un solo giorno 47 miliardi di dollari di capitalizzazione, con il titolo che sta perdendo al Nasdaq più del 14%, facendo cambiare verso all’intera Wall Street, visto che dopo avere aperto in positivo anche il Dow Jones ha virato verso il basso. La caduta di Tesla arriva per i dati delle consegne nell’ultimo trimestre 2022, assai inferiori alle attese. Il conto è di 405.278 auto consegnate in tre mesi, che sono oltre l’11% più del trimestre precedente, ma inferiori alle 420-430 mila consegne previste.

La caduta di Tesla è stata impressionante nell’ultimo anno, facendo perdere allo stesso Musk circa 200 miliardi di dollari. Ma il calo del 3 gennaio è stato il peggiore degli ultimi due anni, e ha suscitato commenti acidi di analisti e grandi investitori. «Elon deve smettere di baloccarsi con Twitter», dicono quasi all’unisono, «mentre il cuore del gruppo è messo a rischio da un uragano forza 5». Musk però sembra fare orecchie da mercante, e per altro con i suoi uomini ha contribuito a disseminare sfiducia sul mercato: per tutto il mese di dicembre sono stati tutti venditori di titoli Tesla, cedendo in 11 tranches dal 6 dicembre titoli per oltre 1,2 miliardi di dollari.

