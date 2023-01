Turista accoltellata a Roma, il presunto aggressore ricercato da settimane sulla pagina Facebook polacca «Chi lo ha visto?»

Come scoperto questa mattina da Open, il nome di Aleksander Mateusz Chomiak compariva in un post Facebook del 14 dicembre 2022 pubblicato all’interno del gruppo “Zaginieni/vermisst“, «una sorta di “Chi lo ha visto”» di cittadini polacchi. Contattati gli amministratori, sia attraverso la pagina che attraverso i loro account personali inviando, abbiamo provato a chiedere se si trattasse dello stesso ragazzo di 24 anni accusato di aver aggredito e accoltellato la turista israeliana la notte del 31 dicembre alla stazione Termini di Roma. Alle ore 13:51, il post Facebook è stato modificato rimuovendo le foto e sostituendo il testo con il seguente: «La ricerca di Alexander scomparso, Mateusz Ch è stata completata. Grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato». In pratica, una conferma.

Le modifiche al post del “Chi lo ha visto” in lingua polacca e i messaggi inviati da Open, letti precedentemente dagli admin.

Il post con la richiesta di aiuto (archiviato qui da Open) conteneva tutte le informazioni sul giovane, il quale sarebbe partito per l’Italia «8 mesi fa» pur mantenendosi in costante contatto con la madre, almeno fino al 23 ottobre. La donna avrebbe tentato più volte di convincerlo a tornare in Polonia, senza risultato, dove evidentemente risultava ancora ricercato per furto dalle autorità locali per furto. Quel che si sapeva, fino ad oggi, è che il giovane aveva fatto perdere le sue tracce a seguito di una breve permanenza in un ospedale italiano dopo essere svenuto per strada.

Nel post erano presenti tre foto di Aleksander, poi rimosse a seguito della modifica. La prima viene descritta come scattata “un anno fa” (nell’immagine sottostante in alto a sinistra), dove il giovane risulta identico alla foto pubblicata sul sito delle autorità polacche in quanto ricercato per furto (in alto a destra). Si possono notare le somiglianze del ragazzo ritratto con quello presente nel video ripreso dalle telecamere di sorveglianza a Termini (in basso).

