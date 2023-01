Arrestato a Milano l’aggressore della turista accoltellata alla stazione Termini di Roma

È stato arrestato l’uomo che ha aggredito la turista 24enne israeliana nella stazione Termini a Roma la sera dello scorso 31 dicembre. Nelle ultime ore la polizia aveva identificato l’aggressore in Aleksander Mateusz Chomiak, 24enne polacco che circa otto mesi viveva senza fissa dimora in Italia. Chomiak sarebbe stato fermato vicino la stazione centrale di Milano. Accusato di tentato omicidio senza aggravanti di odio razziale, è stato fermato da carabinieri e Pofer dopo la diffusione della sua foto segnaletica. Il 24enne è stato bloccato da un carabiniere che lo ha riconosciuto mentre si trovava in zona fuori servizio. Ora si trova piantonato nella caserma di Montebello, sede del Nucleo radiomobile dei carabinieri di Milano. La ragazza è intanto è ricoverata al Policlinico di Roma Umberto I ancora in prognosi riservata, ma in condizioni stabili, seguita anche da un’equipe di psicologi. Quella sera era stata colpita da tre fendenti, come si vede dal video delle telecamere di sicurezza, ferendola al torace e alla schiena. Dopo l’aggressione, Chomiak scappa, rimettendo il coltello in un sacchetto di plastica azzurro.

Le indagini

Lo scorso 27 dicembre, Chomiak era stato fermato per un controllo delle forze dell’ordine, ma poi rilasciato. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, il 24enne frequentava di recente la stazione romana. Quella sera del 31 dicembre, era arrivato a Termini a bordo della linea bus 714 che collega l’Eur, nella parte Sud-Est della capitale, al centro. Stando ai video delle telecamere di sicurezza, Chomiak si trovava a Termini già nel pomeriggio, almeno dalle 16. Potrebbe essere rimasto in zona fino alle 21, quando ha aggredito la turista. Non è ancora stato escluso che ci possano essere stati contatti precedenti tra il 24enne polacco e la ragazza, anche se Abigail Dresner ha da subito riferito agli inquirenti di non conoscere il suo aggressore e di non aver avuto la percezione di essere stata pedinata. Le immagini mostrano che Chomiak aveva puntato la turista e dopo averla seguita per alcuni metri, l’ha colpita alle spalle.

In aggiornamento

