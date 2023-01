Turista accoltellata a Roma, su Chomiak sospetti disturbi psichici. Il pm: «È pericoloso e può colpire ancora»

Un soggetto «socialmente pericoloso», con «problemi psichici», che potrebbe «colpire ancora» e per questo deve rimanere in carcere. Così il pubblico ministero milanese Enrico Pavone ha richiesto la convalida del fermo e di custodia cautelare in struttura penitenziaria per Aleksander Mateusz Chomiak. Il 24enne polacco senza fissa dimora è stato prima identificato e poi individuato e fermato ieri, 3 gennaio, vicino alla stazione centrale di Milano. L’uomo, che viveva in Italia da 8 mesi circa, è accusato di tentato omicidio per l’accoltellamento di una turista israeliana alla stazione Termini di Roma la notte del 31 dicembre. Il giovane non parlerebbe italiano e per il momento non ha aperto bocca con gli inquirenti, che ritengono il gesto privo di un movente. Nel pomeriggio, intorno alle 15, l’interrogatorio del gip Natalia Imarisio. Secondo una prima verifica, i tre coltelli trovati addosso al clochard dalle forze dell’ordine al momento dell’arresto non sarebbero compatibili con le ferite sulla giovane turista. Si tratta di due coltelli da cucina e un taglierino con una lama di 19 centimetri. Nelle immagini di videosorveglianza in stazione, che hanno ripreso l’aggressione, l’arma usata sembra però più piccola.

Non è stato terrorismo

Gli inquirenti al momento escludono l’atto terroristico, per diverse ragioni. Chomiak non ha tatuaggi né altri elementi che possano far pensare a una matrice neonazista del gesto, né risulta che il giovane polacco abbia mai militato, frequentato o sia stato vicino a movimenti di estrema destra. E d’altra parte, non sembra che il ragazzo avesse avuto contatti precedenti con la turista prima dell’aggressione, il che fa pensare a una vittima casuale, senza movente specifico. Anche per questo, finora non è stata contestata alcuna aggravante. Del ragazzo, al momento, non si hanno molte informazioni, se non che per buona parte del mese di dicembre è stato a Roma. Le telecamere della stazione Termini lo hanno ripreso fino a dieci minuti dopo l’accoltellamento. Poi il ragazzo “scompare”, per riapparire tra le 16 e le 17 del 3 gennaio a bordo di un treno ancora fermo alla stazione centrale di Milano e diretto a Brescia.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: