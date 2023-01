Football, Damar Hamlin sviene in campo durante la partita: compagni e avversari lo circondano – Il video

Il giocatore di football Damar Romeyelle Hamlin, che milita nei Buffalo Bills, è svenuto in campo durante la partita della National Football League con i Cincinnati Bengals. I medici del Paycor Stadium di Cincinnati in Ohio lo hanno sottoposto a rianimazione cardiopolmonare. Un’ambulanza lo ha portato via dal campo di gioco. Nel filmato che mostra l’incidente il 24enne effettua un contrasto su Tee Higgins quando mancano cinque minuti alla fine del primo quarto. Si rialza in piedi ma poi cade indietro sulla schiena. Lo staff medico è intervenuto prontamente mentre i giocatori di entrambe le squadre lo hanno circondato in una scena dal forte impatto emotivo.

Il giocatore è arrivato poco dopo l’uscita dallo stadio all’ospedale di Cincinnati. Prima, in campo, compagni e avversari lo avevano circondato in una scena che ha ricordato quella che ha visto protagonista il giocatore della Danimarca Christian Eriksen durante Euro 2020.

Il giocatore è stato portato via dall’ambulanza circa 15 minuti dopo il collasso in campo. I paramedici gli hanno somministrato dell’ossigeno. Successivamente la partita è stata sospesa. Il pubblico ha applaudito le due squadre all’uscita dal campo.

