Milano, arrestati due ragazzi per la rapina al figlio di Salvini

Sono stati arrestati due ragazzi di 21 e 26 anni accusati di aver rapinato a Milano lo scorso del cellulare lo scorso 23 dicembre Federico Salvini, figlio del leader della Lega Matteo. Il 21enne era stato riconosciuto dallo stesso Federico Salvini come autore materiale, sarebbe stato lui quindi a minacciarlo con un coccio di bottiglia in via Jacopo Palma, nella zona Sud-Ovest di Milano, perché gli consegnasse il cellulare. Il 26enne invece sarebbe stato complice del furto, facendo da “palo”. In una prima ricostruzione della vicenda era emerso che la rapina sarebbe stata messa a segno da tre uomini che avevano avvicinato il ragazzo con il pretesto di una sigaretta. «Hanno tirato fuori un coccio di bottiglia – aveva raccontato Federico Salvini – e me lo hanno messo sotto al collo. Volevano il cellulare»

