L’omelia di Papa Francesco per ricordare Ratzinger – Il testo integrale

Il testo è stato diffuso in otto lingue, incluso l’arabo

Un discorso diffuso in più lingue, tra le quali l’arabo. E’ l’omelia che Papa Francesco ha dedicato al suo predecessore, Benedetto XVI che, nel 2013, scelse di dimettersi per le condizioni di salute già fortemente debilitate. Un ricordo, quello del Pontefice, che ripercorre le letture con cui si è aperta la funzione. «Saldamente legati alle ultime parole del Signore e alla testimonianza che marcò la sua vita – ha detto Francesco – vogliamo, come comunità ecclesiale, seguire le sue orme e affidare il nostro fratello alle mani del Padre: che queste mani di misericordia trovino la sua lampada accesa con l’olio del Vangelo, che egli ha sparso e testimoniato durante la sua vita».

