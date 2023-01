La rivelazione di Harry: «William mi ha aggredito fisicamente quando gli ho detto del matrimonio con Meghan»

Il principe Harry ha raccontato di essere stato «attaccato fisicamente» dal fratello William, ora principe di Galles. Lo rivela il Guardian, citando l’attesa autobiografia Spare. Lo scontro tra i due risale al 2019 a Londra a causa di una lite scoppiata per la decisione di Harry di sposare Meghan Markle. William reagì definendo l’attrice «difficile e maleducata». Harry respinse le accuse, dicendo al fratello che ripeteva a pappagallo la narrativa dei media su sua moglie. La discussione si è poi accesa finché Harry è «stato preso per la collottola, strappato della catenina, e buttato a terra». Non solo. Il fratello gli avrebbe poi chiesto di non raccontarlo a Meghan e così fece inizialmente. Ma la moglie notò i graffi e Harry le raccontò la verità.

Il risentimento di Harry

«È successo tutto così in fretta. Sono atterrato sulla ciotola del cane, che si è rotta sotto la mia schiena, i pezzi mi hanno tagliato. Sono rimasto lì per un momento, stordito, poi mi sono alzato in piedi e gli ho detto di uscire», racconta nel libro. Come riporta il Guardian, il filo conduttore dell’autobiografia è il risentimento di Harry nell’essersi sempre sentito una sorta di ruota di scorta. Tanto che all’inizio del testo racconta di un episodio che vede protagonista il padre Re Carlo in cui avrebbe detto alla principessa Diana nel giorno della nascita di Harry: «Meraviglioso! Ora mi hai dato un erede e uno di riserva: il mio lavoro è finito». Il titolo del libro, infatti, deriva da un vecchio detto nei circoli reali e aristocratici: che un primo figlio è un erede dei titoli, del potere e della fortuna, e un secondo è un ricambio, nel caso in cui dovesse accadere qualcosa al primogenito.

