Sudafrica, un cucciolo di foca rincorre e morde i bagnanti a Clifton Beach – Il video

Un cucciolo di foca ha attaccato i bagnanti su una delle spiagge più note di Città del Capo, Clifton Beach. La scena è stata ripresa da alcuni presenti. Mostra l’animale che insegue un bambino tra le onde del bagnasciuga mentre altri bagnanti accorrono in soccorso del piccolo. La giovane foca ha poi morso per sei volte in mare l’attrice americana Loulou Taylor. Lei è finita al pronto soccorso e ha condiviso le immagini delle mani ferite sul suo account Instagram. A darne notizia per primo è il sito sudafricano News 24. Il vice sindaco di Cape Town, Eddie Andrews, ha tenuto a ricordare ai bagnanti e ai turisti che bisogna stare lontano dagli animali marini. «Incoraggiamo residenti e turisti a trattare la fauna marina con rispetto», ha detto.L’Hout Bay Seal Rescue Center, specializzato nel salvataggio di foche ferite o malate, ha sottolineato che è del tutto naturale che una foca diventi aggressiva se viene disturbata. A Città del Capo le foche sono presenti lungo tutta la costa della città. Se ne trovano sulle banchine dei porti, sugli scogli delle spiagge principali e non è la prima volta che si verificano incidenti provocati dai morsi delle persone.

INSTAGRAM | Loulou Taylor / Foto ferite dell’attrice americana, Città del Capo, 5 gennaio 2022

Continua a leggere su Open

Leggi anche: